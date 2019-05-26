Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор

Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви. Это храм всех святых, стоящий в центре столицы объединенной Европы, неподалеку от "штабов" СЕ и Европарламента. В программе патриаршего визита - важные встречи, в том числе с Генеральным секретарем СЕ.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, освящение долго строившегося в Страсбурге нового русского храма - " долгожданное и радостное" событие для православной церкви Франции.

В программе трехдневного визита прилетевшего в Страсбург в субботу патриарха встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Ожидается также, что Предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.

Справка "РГ"

Храм всех святых построен в красивом месте, на слиянии реки Иль и канала Марн. Он расположен вблизи от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента.

Те, кто задумал и построил храм, уверены, что он станет настоящей культурной достопримечательностью современной Франции.

Храм построен в любимом в сегодняшней России шатровом стиле. Шедевром этого архитектурного направления является знаменитая, похожая на космический корабль церковь Вознесения в Коломенском.

"Все, что хотела услышать душа

в всплеске колодезном

вылилось в возгласе "Как хороша

церковь в Коломенском", -

писал известный поэт Борис Чичибабин. Многие называют церковь в Коломенском образцом "русской готики". Готическое влияние в архитектуре собора, безусловно, сказалось. Некоторое время шатровый стиль был под слепым казенным запретом, и это добавило ему симпатии как верующих, так и обычных созерцателей.

Так что 41-метровый белокаменный храм в Страсбурге, чьи купола, кресты, шатер и апсиды, как уточняют корреспондента РИА Новости, изготовлены в России, станет духовной и культурной эмблемой даже не России - Руси.