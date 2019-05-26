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26.05.2019 10:38
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор

Текст: Елена Яковлева
Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви. Это храм всех святых, стоящий в центре столицы объединенной Европы, неподалеку от "штабов" СЕ и Европарламента. В программе патриаршего визита - важные встречи, в том числе с Генеральным секретарем СЕ.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, освящение долго строившегося в Страсбурге нового русского храма - " долгожданное и радостное" событие для православной церкви Франции.

В программе трехдневного визита прилетевшего в Страсбург в субботу патриарха встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Ожидается также, что Предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.

Фото: Никита Кривошеин
Вышла книга об истории нового православного собора в Париже

Справка "РГ"

Храм всех святых построен в красивом месте, на слиянии реки Иль и канала Марн. Он расположен вблизи от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента.

Те, кто задумал и построил храм, уверены, что он станет настоящей культурной достопримечательностью современной Франции.

Храм построен в любимом в сегодняшней России шатровом стиле. Шедевром этого архитектурного направления является знаменитая, похожая на космический корабль церковь Вознесения в Коломенском.

  • "Все, что хотела услышать душа
  • в всплеске колодезном
  • вылилось в возгласе "Как хороша
  • церковь в Коломенском", -

писал известный поэт Борис Чичибабин. Многие называют церковь в Коломенском образцом "русской готики". Готическое влияние в архитектуре собора, безусловно, сказалось. Некоторое время шатровый стиль был под слепым казенным запретом, и это добавило ему симпатии как верующих, так и обычных созерцателей.

Так что 41-метровый белокаменный храм в Страсбурге, чьи купола, кресты, шатер и апсиды, как уточняют корреспондента РИА Новости, изготовлены в России, станет духовной и культурной эмблемой даже не России - Руси.

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