При нападении на участников вечеринки в Мексике погибли пять человек

Пять человек погибли в мексиканском городе Коакалько, штат Мехико во время нападения группы неизвестных на участников вечеринки, организованной в одном из частных домов. Об этом сообщает местное издание El Universal.

Трое неизвестных с закрытыми лицами открыли стрельбу по группе молодых людей, которые собрались на частную вечеринку. В результате атаки три человека погибли на месте, еще два позже в больницах. Ранения получили три участника праздника. Сообщается, что злоумышленников не удалось задержать по горячим следам, они скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает федеральная полиция.

В последнее время Мексика переживает небывалый разгул насилия. Только в прошлом году в стране были убиты более 33 тысячи человек, а в нынешнем году ситуация лишь ухудшается. С января по март от рук бандитов уже погибли свыше 8,73 тысячи человек, что почти на девять процентов больше, чем за тот же период 2018 года.