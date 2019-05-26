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26.05.2019 17:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ярославской больнице погиб "телефонный террорист"

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

СКР начал проверку обстоятельств смерти в ярославской больнице 29-летнего Алексея Сидякина, осужденного за ложное сообщение о террористическом акте.

В больницу Сидякин попал 28 апреля из следственного изолятора Ярославля. Пациент был в коме, его подключили к аппарату искуственной вентиляции легких, но медикам не удалось спасти жизнь осужденного.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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В 2018 году Алексей Сидякин был приговорен Павлово-Посадским судом к трем годам колонии-поселения за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Позже за нарушение режима наказание было ужесточено с колонии-поседения на общий режим. Осужденного этапировали в Нижегородскую оласть, затем в ярославский СИЗО.

- По факту смерти Сидякина проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала "РГ" представитель управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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