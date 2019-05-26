На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы

На двоих школьников, участвовавших в скандальном флешмобе по случаю последнего звонка во Владивостоке, составлены административные протоколы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городского УМВД России.

О развлечениях выпускников одной из городских школ, перешедших допустимые границы, стало известно благодаря соцсетям и местным СМИ, которые распространили видео с фрагментом школьного праздника. На нем ученики в разных костюмах пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют в школе содержимое огнетушителя. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" и черные маски, а одна из девушек - в форму полицейского.

Как сообщили в городском УМВД России, удалось установить личности участников инцидента - двоих 17-летних 11-классников. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (часть 1 статьи 17.12 КоАП РФ). По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для праздника последнего звонка.

Правоохранители продолжают проверку в отношении руководства, преподавательского состава образовательного учреждения и остальных школьников, участвовавших в мероприятии.

Напомним, директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.