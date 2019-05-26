В Чите впервые провели инклюзивный фестиваль спорта

Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ - 2019" прошел вчера в Чите, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В крае на средства президентского гранта реализуется проект "Толерантность. Люди с особыми потребностями", направленный на привлечение внимания к проблемам инвалидов. Инклюзивный фестиваль спорта стал одним из его ключевых мероприятий.

Участниками спортивного события стали ученики седьмых классов школ Читы и воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов. Они состязались в бочча, бадминтоне, шашках и волейболе сидя.

Через неделю в рамках проекта планируется провести детский творческий конкурс "Жизнь без границ".