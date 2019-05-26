В Южно-Сахалинске появилась звезда на доме ветерана

В Южно-Сахалинске начали устанавливать таблички на дома, в которых проживают ветераны, сообщили в пресс-службе мэрии. Изображение красной звезды, георгиевской ленточки и надпись с именем заслуженного человека уже появились на одном из домов улицы Анкудинова.

Здесь проживает ветеран Евгения Семеновна Сахарук, еще ребенком участвовавшая в партизанском движении. В военные годы, скрываясь от фашистов в лесу вместе родственниками, она ухаживала за ранеными бойцами, выполняла различные задания. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Организаторы акции по установке табличек на дома, в которых проживают ветераны, хотят напомнить жителям Южно-Сахалинска о храбрых и доблестных людях, которые живут с ними в одном городе.

– Идея очень хорошая, ведь часто даже соседи не знают, что в их доме живет ветеран войны, – поделилась своим мнением Екатерина Патракова, бывшая узница фашистского концлагеря.

С ней согласилась и школьница Милана Пекуля, которая вместе с подругой гуляла неподалеку и заинтересовалась происходящим. Девочка отметила, что важно помнить и знать о том, что еще остались люди, которые отстаивали свободу и будущее нашей страны в Великой Отечественной войне.

Планируется установить таблички на все дома Южно-Сахалинска, где проживают ветераны.