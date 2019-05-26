На Дону отправлен в отставку заместитель губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности своего заместителя, курировавшего вопросы экономического развития региона, Юрия Молодченко. Об этом сообщается на официальном портале донского правительства.

На своем посту Молодченко находился с сентября 2015 года. В его обязанности также входил надзор за развитием инвестиционной и инновационной деятельности Ростовской области, установлением тарифов, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений. До этого в течение пяти лет чиновник возглавлял региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Известно, что замгубернатора написал заявление об увольнении по собственному желанию. Свой пост он покинет с 27 мая 2019 года.

Напомним, это не первые кадровые изменения в донском правительстве за последнюю неделю. Несколько дней назад Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте заместителя губернатора области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, которому инкриминируется уголовная статья о превышении должностных полномочий.