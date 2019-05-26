СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд

Уральское управление на транспорте СК России ведет доследственную проверку авиаинцидента, произошедшего 25 мая с лайнером Boeing 737-500 компании "ЮТэйр".

Он следовал из Сургута в Худжанд (Таджикистан). После набора высоты экипаж принял решение о возвращении в порт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора. Обычно в такой ситуации перед приземлением лайнер расходует топливо в баках до безопасного уровня.

Вчера Boeing, на борту которого было 136 пассажиров и 6 членов экипажа, совершил несколько десятков кругов над Сургутом, прежде чем получил добро на посадку. По информации служб аэропорта, она прошла благополучно.

26 мая в Худжанд вылетел резервный самолет. В ведомстве сообщили, что следователи осматривают воздушное судно, опрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта, разрешивших полет, диспетчеров, запрошены данные о квалификации пилотного состава.