Новости

Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными 13:54
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив 13:52
Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос" 13:50
СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд 13:42
В Подмосковье таксист открыл стрельбу у магазина 13:38
Умер актер из "Анжелики" и "Графини де Монсоро" Пьер Ате 13:30
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении 13:24
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео 13:14
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео 12:54
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику 12:50
Корабли Северного флота отразили воздушный налет "противника" 12:50
Во Франции за сутки на одной сковородке испекли более 2 тысяч блинов 12:46
В акватории Невы в День города началось водное шоу 12:41
"Техмаш" выпустил первую партию неуправляемой ракеты "Бронебойщик" 12:37
На Дону отправлен в отставку заместитель губернатора 11:58
В петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел пожар 11:37
Медведев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником 11:24
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 11:15
СМИ: Турция поставляла оружие сирийским повстанцам 11:02
В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи 10:58
В Карелии запустят уникальный ретропоезд на паровозной тяге 10:54
В Приморье загорелся траулер 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд

Текст: Анатолий Меньшиков

Уральское управление на транспорте СК России ведет доследственную проверку авиаинцидента, произошедшего 25 мая с лайнером Boeing 737-500 компании "ЮТэйр".

В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете

Он следовал из Сургута в Худжанд (Таджикистан). После набора высоты экипаж принял решение о возвращении в порт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора. Обычно в такой ситуации перед приземлением лайнер расходует топливо в баках до безопасного уровня.

Вчера Boeing, на борту которого было 136 пассажиров и 6 членов экипажа, совершил несколько десятков кругов над Сургутом, прежде чем получил добро на посадку. По информации служб аэропорта, она прошла благополучно.

26 мая в Худжанд вылетел резервный самолет. В ведомстве сообщили, что следователи осматривают воздушное судно, опрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта, разрешивших полет, диспетчеров, запрошены данные о квалификации пилотного состава.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста