США начали строительство подлодки нового поколения

На американской верфи Newport News состоялась церемония первой резки стали, символизирующая начало строительства атомной подводной лодки класса Columbia.

Эти субмарины сменят в составе ВМС США стратегические подводные ракетоносцы типа Ohio - их начнут списывать в 2027 году. Новые субмарины также вооружат баллистическими ракетами Trident II - по 16 на подлодке. Columbia будет иметь Х-образное хвостовое оперение, полностью электрический движитель на постоянных магнитах - это позволит сделать корабль еще тише, сообщили на верфи. Columbia станет первой американской подлодкой, полностью построенной по цифровым чертежам, пишет N+1. Реактор нового корабля не требует перезарядки в течение всего 42-летнего срока службы - Ohio требовалась смена топлива в середине службы.

По данным из открытых источников, корабли типа Columbia сохранят размеры Ohio: длина корпуса 170 метров, ширина 13, подводное водоизмещение 18,5 тысячи тонн. Но на церемонии закладки новую субмарину назвали "самой большой, которая когда-либо строилась в Соединенных Штатах". Ходовые характеристики новой подлодки засекречены.