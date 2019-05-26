"Техмаш" выпустил первую партию неуправляемой ракеты "Бронебойщик"

Концерн "Техмаш" выпустил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации . Их калибр 80 миллиметров. Госиспытания ракет завершены в полном объеме.

Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия, входящего в Ростех, Александр Кочкин. Он добавил ТАСС, что опытную партию новейших боеприпасов выпустили за счет собственных средств "Техмаша". Готова и документация, она находится у заказчика.

Заместитель гендиректора Александр Кочкин отметил, что задержка вызвана изменением требований Минобороны России. Поэтому необходимо было скорректировать техническое задание. На предприятии надеются, что министерство обороны РФ примет решение об опытно-войсковой эксплуатации в ближайшее время.

С-8ОФП "Бронебойщик" - российская неуправляемая авиационная ракета. Она предназначена для подавления защищенных огневых точек, поражения групповых целей и бронетехники.