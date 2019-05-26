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Рубрика: В мире

Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии

На аттракционе "Водные горки" в парке отдыха и развлечений в американском городе Риверсайд в Калифорнии произошел сбой. В результате случившегося пострадали три человека.

Фото: iStock
В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа

Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет. Состояние последнего оценивается как критическое, пострадавший был госпитализирован.

Как информирует телекомпания ABC, не сработал водяной насос, предназначенный для мягкого торможения. Капсула, в которой находились посетители аттракциона, не притормозила в конце спуска. Пострадавшие буквально вылетели из нее.

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