Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии

На аттракционе "Водные горки" в парке отдыха и развлечений в американском городе Риверсайд в Калифорнии произошел сбой. В результате случившегося пострадали три человека.

Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет. Состояние последнего оценивается как критическое, пострадавший был госпитализирован.

Как информирует телекомпания ABC, не сработал водяной насос, предназначенный для мягкого торможения. Капсула, в которой находились посетители аттракциона, не притормозила в конце спуска. Пострадавшие буквально вылетели из нее.