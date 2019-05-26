В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins

Экспозиция - холм высотой в шесть метров со смотровой площадкой на вершине - находится в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Склоны холма покрыты пестрым ковром растений альпийских лугов, в основном, из европейских горных систем.

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