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26.05.2019 / 22:35
Среда обитания

В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins

На открытие бельведера приехал председатель наблюдательного совета и совладелец компании Clarins Group Кристиан-Куртен Кларанс (в центре). Фото: пресс-служба Clarins
На открытие бельведера приехал председатель наблюдательного совета и совладелец компании Clarins Group Кристиан-Куртен Кларанс (в центре). Фото: пресс-служба Clarins

Экспозиция - холм высотой в шесть метров со смотровой площадкой на вершине - находится в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Склоны холма покрыты пестрым ковром растений альпийских лугов, в основном, из европейских горных систем.

Бельведер создан в честь 65-летия бренда и знакомит с философией марки, которая поддерживает сокращение вредного воздействия на окружающую среду на каждом этапе деятельности. С момента своего основания в 1954 году Clarins делает акцент в производстве продуктов на натуральных ингредиентах и является одним из первопроходцев в этой области.

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