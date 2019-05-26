Выборы в Европарламент покажут, куда движется Старый Свет

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Кого и зачем выбирает Европа
Всего около 427 миллионов европейцев избирают 751 депутата на пятилетний срок. Правда, планировавшийся на конец марта выход Британии из Евросоюза должен был поменять эту цифру. Но поскольку "брекзит" был отложен, это означает, что состав Европарламента сохранит предыдущий вид. Количество парламентских кресел для каждой страны зависит от ее величины. Традиционно больше всего - 96 мест - у Германии.
У каждого европейского государства есть свое избирательное законодательство, однако существуют и общие для всех членов ЕС принципы, главный из которых - выборы должны быть прямыми и всеобщими. А вот возраст допущенных до голосования граждан отличается от страны к стране. Например, французы могут избирать евродепутатов с 18 лет, а итальянцы - с 25.
Название "Европейский парламент" существует с 1962 года, хотя истоки этой организации ведут в 1952 год, когда в рамках Европейского объединения угля и стали состоялось первое заседание "Общей ассамблеи" в составе 78 представителей национальных парламентов стран - членов организации. Первые выборы в Европарламент прошли в 1979 году. Особенностью этого парламента и даже недостатком, с точки зрения старейших европейских демократий, является то, что он не имеет права инициативы, то есть евродепутаты не могут вносить собственные законопроекты. Их функция - рассматривать инициативы Европейской комиссии. Зато состав Еврокомиссии напрямую зависит от Европарламента, который может одобрить его или, напротив, отклонить, а также избрать или отправить в отставку председателя Еврокомиссии. Кроме того, парламент утверждает бюджет Евросоюза, международные соглашения и принимает решение о расширении единой Европы.
Голосование проводится путем поднятия рук, но, если результат неясен, может состояться электронное голосование с последующим объявлением точных результатов. Итоговые голосования о законах, как правило, бывают именными, и благодаря этому избиратели могут отслеживать активность своего депутата. В рейтинге наиболее активных традиционно не очень известные парламентарии из Франции и Германии, а вот среди наименее активных, по данным портала VoteWatch Europe, оказались такие евродепутаты, как основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и глава новой британской партии евроскептиков Brexit Найджел Фарадж.
Партии в разных странах идут на выборы под своими собственными названиями, но в случае успеха им придется выбрать, к какой общеевропейской фракции примкнуть. До сих пор самые сильные позиции были у Европейской народной партии (216 мест), у Прогрессивного альянса социалистов и демократов (185 мест), у европейских консерваторов и реформистов (77 мест) и у Альянса либералов и демократов за Европу (69 мест). Пятыми с точки зрения количества мест в Европарламенте были сразу две фракции - Европейские объединенные левые и Зеленые, - у каждой из которых было по 52 места.
Нынешняя предвыборная кампания проходит в ситуации, когда во многих европейских странах правые, которых еще называют евроскептиками, не являются маргиналами, а представляют собой серьезные политические силы, в некоторых странах и вовсе входящие в правящие коалиции или, как в Польше, правящие самостоятельно. Неудивительно, что, по мнению экспертов, и количество мест в Европарламенте, которые получат правые, может возрасти. Согласно прогнозам, больше всего мест получат различные центристские партии и течения - примерно 395. По данным, опубликованным накануне европейским изданием Politico, правые могут получить 210 депутатских кресел и занять второе место в избирательной гонке. На третьем месте расположатся левые партии со 120 депутатскими мандатами. Еще 26 мест прогноз оставляет для так называемых "других партий". Первые результаты выборов станут известны вечером в воскресенье.
Есть ли России дело до выборов в Европарламент?
Для России эти выборы имеют значение именно с точки зрения того, с кем мы будем иметь дело в ближайшие годы. Сохранится ли нынешняя инерционная модель, которая сформировалась еще в 80-е годы, со стабильно доминирующими партиями и их устоявшимися связями с национальными элитами и с брюссельской бюрократией? Или произойдет некое общее оживление, связанное с появлением в Европарламенте достаточно серьезной группы правых партий, которые будут "мутить воду", исходя из своего видения будущего европейской интеграции? Для России, безусловно, будет хорошо, если Европейский союз будет меняться, если он перестанет быть закостеневшим, ригидным механизмом, организацией, деятельность которой привела к военно-дипломатическому кризису вокруг Украины. Ведь этот кризис в значительной степени произошел потому, что ЕС действовал в соответствии с некими шаблонами, потому что он не был гибким. В случае если будут происходить изменения, которых добиваются правые партии, Евросоюз станет более гибким партнером, что для России очень хорошо.
При этом я бы не стал называть эти правые партии евроскептическими. Эти ярлыки - "популисты" и "евроскептики" - искусственно клеят на них те, кто привык десятилетиями управлять европейскими странами и евроинтеграцией. А я назвал бы их "бюрократоскептическими", или партиями, настроенными против правящего истеблишмента. Представители этих сил есть не только во Франции и Италии, но и, скажем, в Австрии, Испании, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Нидерландах Если этим силам удастся сформировать некую коалицию хотя бы по трем вопросам: миграционная политика, проблемы зоны евро и проблемы Европейской комиссии - это уже станет серьезным вызовом для правящего истеблишмента.
Я не думаю, что так называемые новые правые во главе с Маттео Сальвини и Марин Ле Пен наберут достаточное количество голосов для того, чтобы выдвинуть кандидата на должность председателя Еврокомиссии. Но они в состоянии получить достаточно мест для того, чтобы в обмен на поддержку кандидата от центристов добиться возможности реализовать часть своей предвыборной программы, например, вопросы миграционной политики и ограничения полномочий Еврокомиссии.
У России не сложились отношения с европейскими центристами, которые сегодня стоят во главе ЕС. Наши контакты с этими политическими силами зашли в тупик по всем форматам. Соответственно, сейчас мы смотрим, кто может быть для нас более или менее понятной альтернативой.
Первые лица
Залогом стремительного взлета вице-премьера Италии Маттео Сальвини стала его жесткая позиция по больному для Евросоюза вопросу беженцев, включая решение закрыть порты для судов с нелегалами. За короткий срок Сальвини успел превратиться в настоящего "капитана" евроскептиков, которые перед выборами в Европарламент немного смягчили критику ЕС, чтобы расширить избирательную базу.
Победу "Национальному объединению" Марин Ле Пен, выступающему за "Европу наций" и против ЕС в нынешнем виде, предсказывают практически все социологические службы. Для громкоголосой и харизматичной блондинки это стало бы реваншем за поражение на президентских выборах в 2017 году. Казалось, ее звезда начинает тускнеть, но убежденный евроскептик Марин проявила характер, провела ребрендинг партии и рвется в бой.
Главу списка от христианских демократов Манфреда Вебера знает лишь каждый четвертый немец, но он считается серьезным претендентом на ключевую должность председателя Еврокомиссии. Он может стать первым за полвека представителем Берлина на этой должности. Его поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, но у 46-летнего баварца есть и противники, боящиеся усиления и без того доминирующей роли Германии в Евросоюзе.
Кандидаты остались в тени
Почти половина граждан одного из самых влиятельных государств ЕС, чей кандидат претендует на пост главы Еврокомиссии, понятия не имеют о том, кто от представленных в бундестаге партий идет во главе их списков. Об этом свидетельствуют данные соцопроса YouGov, сделанные по заказу агентства DPA за месяц до голосования. Не в курсе персоналий 45 процентов респондентов, то есть практически каждый второй немец, передает Die Welt.
Среди самых узнаваемых политиков оказались министр юстиции Катарина Барлей, выдвинувшаяся от Социал-демократической партии Германии (о ее планах баллотироваться осведомлены 39 процентов опрошенных), и сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен (35 процентов). Опрос показал, что Мойтен вообще оказался единственным из всех партийных лидеров, о котором в качестве "первого номера" списка знают более половины собственного электората - 54 процента сторонников "Альтернативы". В нынешнем составе Европарламента у нее, напомним, 7 мест. А вот про второго представителя социал-демократов Удо Бульмана - выходца из земли Гессен, который уже 20 лет сидит в Европарламенте, известно только 20 процентам тех, кто обычно голосует за СДПГ. "Ошеломляющее открытие: главу списка от христианских демократов (альянс ХДС/ХСС входит в правоцентристскую Европейскую народную партию. - Прим. "РГ") Манфреда Вебера, который хочет стать председателем Еврокомиссии, знает лишь каждый четвертый (26 процентов опрошенных)", - признает Die Welt. Это при том, что Вебера из Христианско-социального союза активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Наблюдатели признают его слабой стороной не слишком большую известность вне стен Европарламента. Как бы то ни было, 46-летний баварец - пока что единственный шанс Берлина впервые за последние полвека поставить своего человека во главе Еврокомиссии. Впрочем, у этого сценария есть немало противников, опасающихся усиления и без того доминирующей в европейских делах ФРГ.
Среди политических сил, вступивших в битву за Брюссель, есть весьма экзотические претенденты. Например, пародийная партия под названием "ПАРТИЯ", которую возглавляет местный журналист-сатирик Мартин Зоннеборн. Совершенно случайно на выборах 2014-го им удалось завоевать 0,6 процента голосов, то есть одно место в Европарламенте. В этом году партия устроила предвыборное турне по стране под шутейными лозунгами: ввести наказание за отрицание изменения климата, вернуть Берлинскую стену, установить для граждан прожиточный максимум в миллион евро.
Выборы как референдум
Британским политикам "не светило" участие в выборах в Европарламент, поскольку их страна, как ожидалось, до 29 марта должна была покинуть ЕС и, соответственно, утратить свою квоту в общеевропейском законодательном органе.
Но поскольку Лондону не удалось в срок "развестись" с Брюсселем, британские политики теперь идут на выборы на общих основаниях. А значит, они войдут в существующие в Европарламенте фракции и, соответственно, смогут влиять на процесс формирования нового состава Еврокомиссии и других институтов ЕС. Квота британцев в Европарламенте составляет 73 места - больше только у Германии и Франции.
Британскому обществу, уставшему от неопределенности вокруг выхода из ЕС, сейчас мало дела до общеевропейских проблем. Часть экспертов называют предстоящие выборы косвенным повторением референдума по "брекзиту". Так ли это - вопрос открытый, но результаты голосования, безусловно, могут иметь последствия для британской политики. Накануне выборов прогнозы были неутешительными для традиционных политических сил туманного Альбиона. Во всех соцопросах с огромным отрывом лидировала партия Brexit, которую возглавляет убежденный евроскептик Найджел Фарадж. За нее готов отдать голос каждый третий британец, что позволит ей заметно увеличить свою долю в британской квоте с 14 до примерно 25 мест. Лейбористскую партию и либеральных демократов в разных опросах готовы поддержать примерно по 15-18 процентов избирателей, а "зеленых" и пока еще правящую в Великобритании Консервативную партию - около 10 процентов. Эксперты уверены, что сторонники отвернулись от консерваторов из-за их неспособности довести ситуацию с "брекзитом" до хоть какого-то завершения.
Марин мечтает о реванше
Причем для обоих это столкновение имеет принципиальный характер. Для громкоголосой и харизматичной блондинки победа 26 мая ее партийного списка, а его возглавляет 23-летний и весьма перспективный Жордан Барделла, станет своего рода реваншем за поражение на президентских выборах в 2017 году. Тогда казалось, что ее звезда начинает тускнеть, но убежденный евроскептик Марин проявила характер, провела ребрендинг партии, в частности, сменила ее название, вскоре опять оказалась на коне и теперь рвется в бой.
Что касается нынешнего президента, претендующего, о чем он неоднократно заявлял, на роль лидера "объединенной Европы" и одновременно ее архитектора и прораба, то грядущее голосование в первую очередь важно, чтобы восстановить свой авторитет, который серьезно пошатнулся из-за самого мощного за последние минимум пятьдесят лет протестного движения "желтых жилетов".
Если вплоть до середины апреля предвыборные рейтинги "Нацобъединения" и созданной Макроном и ныне правящей партии "Республика на марше" находились примерно на одном уровне, то ситуация изменилась за последние недели. Причем не в пользу "марширующих". Победу сторонникам Марин Ле Пен, выступающим за "Европу наций" и против ЕС в нынешнем виде, предсказывают практически все социологические службы и самые серьезные институты. Понятно, что в случае поражения французский президент не расстанется с Елисейским дворцом минимум еще три года, на чем, кстати, настаивает Марин Ле Пен, назвав евровыборы "референдумом "за" или "против" Макрона. Но то, что его позиции в этом случае будут подорваны, как внутри страны, так и на европейском уровне, не вызывает никаких сомнений.
Представив себе столь печальную перспективу, Эмманюэль самолично решил ввязаться в драку, выйдя при этом из роли, приличествующей главе государства, оберегающего интересы всех граждан независимо от их взглядом и партийной принадлежности. В недавнем интервью французской региональной прессе он заявил, что "не может быть простым наблюдателем", "не позволит развалить Европу" и пообещал сделать все, чтобы партия Марин Ле Пен "не заняла первое место".
"Капитан" для Европы
В том, что Сальвини - самый яркий и популярный на сегодня политик в Италии, сомневаться не приходится. На это указывают последние опросы, которые сулят Капитану (именно так величают Маттео Сальвини в Италии) наивысший результат среди конкурентов - 30,9 процента голосов. Для сравнения, партнер "Лиги" по коалиции - "Движение "5 звезд", которое еще в прошлом году возглавляло политический хит-парад, сможет рассчитывать на поддержку лишь 24,9 процента электората.
Маттео Сальвини сумел за рекордно короткий срок превратиться в настоящий феномен не только в силу безоговорочной харизмы этого политика, но в том числе благодаря грамотному выстраиванию коммуникаций с электоратом. Этот диалог, по признанию его личного стратега Лики Моризи, строится на принципе TRT. Аббревиатура расшифровывается как: "Televsione/телевидение" - чуть ли не ежедневное появление вице-премьера на голубых экранах тому подтверждение (как-никак, Сальвини в прошлом был журналистом и прекрасно понимает, каким "магическим" образом воздействует телевидение на избирателей). "Rete/сеть" - Сальвини буквально забрасывает своих почитателей постами во всех популярных соцсетях по несколько раз на дню, без перерыва на выходные, пытаясь им изо всех сил показать и доказать, что он из народа и готов трудиться в поте лица на его благо. И наконец, "Territorio/территория" - несколько дней в неделю Капитан в обязательном порядке проводит в регионах, что, кстати, во многом помогло его партии одержать победу практически на всех областных выборах. Разумеется, очков среди потенциальных избирателей Сальвини добавила его жесткая позиция по больному для Евросоюза вопросу беженцев. Решение главы итальянского МВД сначала закрыть итальянские порты для кораблей с беженцами на борту, а затем и ввести штрафы (от 10 до 50 тысяч евро) для судов, доставлявших на Апеннины спасенных в море мигрантов, не на шутку взбудоражило Европу, но пришлось по душе итальянцам, изрядно подуставшим от наплыва нелегалов. Еще один пункт, который вызывает почти безоговорочную поддержу жителей Апеннин - повышение планки дефицита, на которой настаивает вице-премьер, прекрасно осознающий, что в противном случае Италия погрязнет в очередной затяжной рецессии.
Вездесущий Сальвини с легкой руки Марин Ле Пен за короткий срок успел также превратиться в настоящего "капитана" команды евроскептиков, которые в минувшую субботу далеко неслучайно выбрали для завершения избирательной компании стратегически важный для "Лиги" и для ее лидера Милан. В показательном митинге под нескромным названием Salvini-day приняли участие аж 11 правых и правоцентристских партий Европы.