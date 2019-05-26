Завершился 10-й международный конкурс-фестиваль "Оптинская весна"

В воскресенье в Козельске Калужской области прошел 10-й юбилейный международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей славянской песни "Оптинская весна".

В очередной раз этот маленький городок, известный своим стоянием с Батыем и знаменитым монастырем Оптиной пустынью, собрал сотни гостей со всей России, а еще Беларуси и Сербии на праздник славянской песни. Билеты были раскуплены еще за полгода, а в фойе районного дома культуры вывели трансляцию на большой экран для тех, кто не попал в зал.

В этом году юбилейный фестиваль отличался от предыдущих лет - на конкурс пригласили не новых исполнителей, а всех победителей прошлых лет. Не все, кончено, доехали. Не было, например, представителей Украины, которые по понятным причинам не приезжают в Россию после 2014 года. Зато те, кто приехал, показали, что не только не растеряли за прошедшие годы свое песенное мастерство, но и значительно прибавили в профессиональном плане. Причем некоторые из победителей прошлых лет уже сами преподают музыку или выступают в известных фольклорных коллективах и казачьих хорах. Например, Екатерина Пермякова в 2013 году представляла на конкурсе Пермь, а после победы уехала выступать в Краснодар в Кубанском казачьем хоре. Екатерину тогда заметил член жюри - художественный руководитель знаменитого казачьего хора Виктор Захарченко. Судил он уже действующих победителей и в этот раз.

А еще членами жюри были актриса Наталья Варлей, певец Сергей Трофимов, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Щербаков - руководитель группы "Ярилов Зной" и еще несколько уважаемых и заслуженных деятелей культуры и профессоров музыкальных академий. Возглавляла жюри его бессменный председатель - певица Ольга Кормухина. Кстати все члены жюри тоже выступают на фестивале. Сергей Трофимов спел новую песню, которую, по его словам никогда не покажут по телевидению, потому что она "не в формате". Песня действительно оказалась злободневной, о том, что мы сегодня живем больше какой-то видимостью, а не реальной жизнью. Правда, по словам Трофима, к "Оптинской весне" это не относится - "вы все тут настоящие и песни настоящие". Действительно, когда пели сербы было полное ощущение, что находишься в горном монастыре. А когда российские исполнители пели обрядовые песни, зал буквально попадал в ту деревню и то время, когда люди это пели по радостным или горестным поводам.

Как сказала Ольга Кормухина, фестиваль в Козельске - это тот самый ручеек, с которого начинается возрождение души народа - его исконных песен.

"Мы не можем никого выделить, каждый из вас самобытен и очень талантлив, поэтому всем конкурсантам в этом году присуждаем первые места", - неожиданно объявил решение жюри Виктор Захарченко. Переполненный зал встретил это решение стоя и бурными аплодисментами.

И немного о грустном. Обозреватель "РГ" следит за этим уникальным конкурсом с самого первого фестиваля. Уникальность его не только в том, что международного конкурса молодых исполнителей славянской песни такого высокого уровня в России действительно больше нет. Его уникальность в том, что все эти годы он проходит без какого-либо бюджетного финансирования и внимания со стороны федеральных телеканалов. Тем не менее, его знают все народные исполнители не только в России и Белоруссии, но и в Сербии, Боснии и Герцеговине. Знали хорошо и на Украине. Все это исключительно заслуга и инициатива неравнодушной общественности: от казаков до известных деятелей культуры и духовенства, которые объединились десять лет назад с идеей славянского песенного конкурса.