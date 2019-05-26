Завершился 10-й международный конкурс-фестиваль "Оптинская весна"

Новости

Канада - Финляндия - онлайн-трансляция финала ЧМ по хоккею 22:45
В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins 22:35
В предварительном голосовании "ЕР" участвовали 1,5 млн человек 22:35
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой 22:17
Новый стеклянный мост треснул в Киеве 21:59
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера 21:51
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве 21:12
Снаряды времен войны нашли на стройке в Москве 21:05
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем 20:24
Водитель сбил полицейского в Москве 20:17
В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры 20:17
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо 19:42
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент 19:25
На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка 19:21
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 22:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Завершился 10-й международный конкурс-фестиваль "Оптинская весна"

Текст: Иван Егоров (Козельск)
В воскресенье в Козельске Калужской области прошел 10-й юбилейный международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей славянской песни "Оптинская весна".
Фото: Иван Егоров Фото: Иван Егоров
Фото: Иван Егоров

В очередной раз этот маленький городок, известный своим стоянием с Батыем и знаменитым монастырем Оптиной пустынью, собрал сотни гостей со всей России, а еще Беларуси и Сербии на праздник славянской песни. Билеты были раскуплены еще за полгода, а в фойе районного дома культуры вывели трансляцию на большой экран для тех, кто не попал в зал.

Фото: РИА Новости
Какие музыкальные фестивали посетить летом-2019

В этом году юбилейный фестиваль отличался от предыдущих лет - на конкурс пригласили не новых исполнителей, а всех победителей прошлых лет. Не все, кончено, доехали. Не было, например, представителей Украины, которые по понятным причинам не приезжают в Россию после 2014 года. Зато те, кто приехал, показали, что не только не растеряли за прошедшие годы свое песенное мастерство, но и значительно прибавили в профессиональном плане. Причем некоторые из победителей прошлых лет уже сами преподают музыку или выступают в известных фольклорных коллективах и казачьих хорах. Например, Екатерина Пермякова в 2013 году представляла на конкурсе Пермь, а после победы уехала выступать в Краснодар в Кубанском казачьем хоре. Екатерину тогда заметил член жюри - художественный руководитель знаменитого казачьего хора Виктор Захарченко. Судил он уже действующих победителей и в этот раз.

А еще членами жюри были актриса Наталья Варлей, певец Сергей Трофимов, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Щербаков - руководитель группы "Ярилов Зной" и еще несколько уважаемых и заслуженных деятелей культуры и профессоров музыкальных академий. Возглавляла жюри его бессменный председатель - певица Ольга Кормухина. Кстати все члены жюри тоже выступают на фестивале. Сергей Трофимов спел новую песню, которую, по его словам никогда не покажут по телевидению, потому что она "не в формате". Песня действительно оказалась злободневной, о том, что мы сегодня живем больше какой-то видимостью, а не реальной жизнью. Правда, по словам Трофима, к "Оптинской весне" это не относится - "вы все тут настоящие и песни настоящие". Действительно, когда пели сербы было полное ощущение, что находишься в горном монастыре. А когда российские исполнители пели обрядовые песни, зал буквально попадал в ту деревню и то время, когда люди это пели по радостным или горестным поводам.

Как сказала Ольга Кормухина, фестиваль в Козельске - это тот самый ручеек, с которого начинается возрождение души народа - его исконных песен.

"Мы не можем никого выделить, каждый из вас самобытен и очень талантлив, поэтому всем конкурсантам в этом году присуждаем первые места", - неожиданно объявил решение жюри Виктор Захарченко. Переполненный зал встретил это решение стоя и бурными аплодисментами.

И немного о грустном. Обозреватель "РГ" следит за этим уникальным конкурсом с самого первого фестиваля. Уникальность его не только в том, что международного конкурса молодых исполнителей славянской песни такого высокого уровня в России действительно больше нет. Его уникальность в том, что все эти годы он проходит без какого-либо бюджетного финансирования и внимания со стороны федеральных телеканалов. Тем не менее, его знают все народные исполнители не только в России и Белоруссии, но и в Сербии, Боснии и Герцеговине. Знали хорошо и на Украине. Все это исключительно заслуга и инициатива неравнодушной общественности: от казаков до известных деятелей культуры и духовенства, которые объединились десять лет назад с идеей славянского песенного конкурса.

Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста