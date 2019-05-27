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Актер Джеймс Макэвой покончил с "Людьми Икс"

Новости
    27.05.2019, 14:41
Текст:   Олег Усков

Отличный шотландский актер Джеймс Макэвой впервые приехал в Россию - представить новую главу эпопеи про "Людей Икс", "сольник" Темного Феникса, выходящий в прокат 6 июня.

Джеймс посетил Москву вместе с актрисой Джессикой Честейн, режиссером Саймоном Кинбергом, продюсером Хатчем Паркером и первым делом огорчил и своих персональных поклонников, и поклонников супергеройской серии известием, что прощается с командой Людей Икс.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: в линейке Макэвой сыграл Профессора Икс, персонажа, в котором, по словам актера, "много тщеславия и много эго", причем чем дальше - тем больше.

"Он как бы переходит от роли учителя и мастера к роли человека, который больше работает на публику, чем общается со своими близкими", - охарактеризовал героя Джеймс в интервью ТАСС. Добавив, что Профессор начал серьезно ошибаться в своих действиях. 

При этом Хатч Паркер, один из создателей Х-киносерии, надеется на продолжение франшизы. Но будет ли в ней место Макэвою?

"Нет! На данный момент - вот точно нет. Для меня история людей Икс, история моего персонажа закончена", - категоричен актер. Уточняя, что, насколько знает, и Disney, и Marvel намерены "оставить Людей Икс пока в покое" и прервать обильную череду картин.

"Возможно, потом и придумают какое-то продолжение франшизы, но мне по крайней мере об этом ничего не известно", - заключил Джеймс.

Мы же напомним, что Disney, после закрытия сделки по покупке студии 20th Century Fox, отказался от "сольника" Гамбита, тогда как дата премьеры "Новых мутантов" переносится уже во второй раз. Режиссером обеих картин был назначен Саймон Кинберг, дебютировавший как постановщик "Темным Фениксом".

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