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27.05.2019,  
18:36
Текст:  Сергей Птичкин

Взорвутся по приказу

На войсковые испытания направлены неуправляемые авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" и завершается создание снарядов с управляемым подрывом калибра 57 мм.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Известно, что авиационная неуправляемая 80 мм ракета С-8 ОФП дополнит, а затем постепенно и заменит ракету С-8 такого же калибра. При этом по боевой эффективности новая ракета превысит свою предшественницу в несколько раз. По словам заместителя гендиректора "Техмаша", где разработаны боеприпасы, Александра Кочкина, госиспытания С-8 ОФП успешно завершены и уже изготовлена первая партия "Бронебойщиков", предназначенная для опытно-войсковой эксплуатации. Ракеты будут применяться со штурмовиков Су-25, многоцелевых и ударных вертолетов.

Отличительная особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет, по словам экспертов, у нас еще не было.

Пушками калибра 57 мм будут оснащаться в первую очередь машины на новых платформах - "Армата", "Курганец" и "Бумеранг"

Сообщается и о завершении создания снарядов с управляемым подрывом калибра 57 мм. Ранее Александр Кочкин заявлял о разработках взрывателей, обеспечивающих дистанционный подрыв боеприпасов реактивных систем залпового огня "Торнадо". Новые боеприпасы при подлете к цели должны отделяться от ракеты и опускаться вертикально вниз на парашютах, подрываясь либо при ударе, либо на заданной высоте. За счет этого значительно повышается эффективность поражения.

Фото: Александр Степанов
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Теперь же стало известно об аналогичных взрывателях для 57 мм артиллерийских снарядов. Это серьезный успех отечественных боеприпасников. "Забытый" калибр возвращается в войска. Раньше его основным недостатком считались как бы взаимоисключающие характеристики. С одной стороны, избыточная мощь бронебойных снарядов, с другой - недостаточная мощь осколочно-фугасных. Сейчас тяжелую вражескую броню бьют более крупные калибры и управляемые кумулятивные ракеты. А 57 мм идеально подходит для уничтожения легкобронированных целей, летательных аппаратов и живой силы. И взрыватели с дистанционно управляемым подрывом повышают боевую мощь относительно малокалиберных снарядов.

В разработке находятся два типа боеприпасов. Первый - с управляемым временем подрыва снаряда в любой точке траектории полета, второй - многофункциональный с дистанционным взрывателем, время его детонации уже нельзя изменить в полете, так как оно устанавливается специальным программатором в момент выстрела.

Эксперт в области вооружений и военной техники Виктор Мураховский отмечает, что автоматическими пушками калибра 57 мм будут оснащаться в первую очередь машины на новых платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".

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