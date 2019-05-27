Dior и Bogarde обновили велосипеды BMX

Это уже третье поколение лимитированных BMX, выпущенное в сотрудничестве двух французских брендов. Официальные продажи модели начнутся на днях.

Обновленный велосипед выполнен в светлых тонах, имеет белое перламутровое напыление, кожаное сиденье с логотипом Dior Men x Bogarde, а также хромированные зеркала. Часть рамы и руля обшиты тканью с монограммой, как на кедах B23, созданных в новом сезоне креативным директором линии Кимом Джонсом.

В продажу поступят 150 велосипедов, у каждого будет свой персональный номер.