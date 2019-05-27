Добавили объема: Louis Vuitton преобразил коллекцию B. Blossom

Louis Vuitton обновил постоянную коллекцию украшений B. Blossom, добавив цепочкам, кулонам, браслетам и кольцам объема. Где-то это получилось за счет золота - например, тонкие медальоны прошлых сезонов в новом варианте превратились в массивные кулоны. Где-то ювелиры отказались от срезов самоцветов, вместо этого выбрав отшлифованный кабошон.

Дизайнеры также переработали один из главных символов Louis Vuitton - четырехлистный цветок. В обновленной версии на место эмали и полудрагоценных камней в нем пришли четыре бриллианта и белое золото.

В кольцах и подвесках использованы малахит, оникс, белый агат, розовый опал. Все камни в оправе из розового и желтого золота. Линейку колец Louis Vuitton дополнил массивными перстнями-печатками в трех вариантах оформления - золото, оникс или бриллиантовое паве.

Другой знаковый предмет коллекции - браслет-цепь из золота, асимметрично украшенный подвесками-шармами - тонкой рамой, внутри которой заключена монограмма из перламутра, и полусферой. Такое же оформление можно встретить на ожерельях и цепочках.