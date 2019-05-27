Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Материалы по теме
27.05.2019 / 16:52
Коллекция

Добавили объема: Louis Vuitton преобразил коллекцию B. Blossom

Фото: Предоставлено Louis Vuitton
Фото: Предоставлено Louis Vuitton

Louis Vuitton обновил постоянную коллекцию украшений B. Blossom, добавив цепочкам, кулонам, браслетам и кольцам объема. Где-то это получилось за счет золота - например, тонкие медальоны прошлых сезонов в новом варианте превратились в массивные кулоны. Где-то ювелиры отказались от срезов самоцветов, вместо этого выбрав отшлифованный кабошон.

Дизайнеры также переработали один из главных символов Louis Vuitton - четырехлистный цветок. В обновленной версии на место эмали и полудрагоценных камней в нем пришли четыре бриллианта и белое золото.

В кольцах и подвесках использованы малахит, оникс, белый агат, розовый опал. Все камни в оправе из розового и желтого золота. Линейку колец Louis Vuitton дополнил массивными перстнями-печатками в трех вариантах оформления - золото, оникс или бриллиантовое паве.

Другой знаковый предмет коллекции - браслет-цепь из золота, асимметрично украшенный подвесками-шармами - тонкой рамой, внутри которой заключена монограмма из перламутра, и полусферой. Такое же оформление можно встретить на ожерельях и цепочках.

Читайте также