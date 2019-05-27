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Рубрика: Власть

Песков назвал отношения Киева с МВФ внутриукраинским делом

Текст: Кира Латухина
Взаимоотношения Украины с МВФ в Кремле не комментируют. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил на брифинге, что вопрос касается реноме Киева.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

"Это не наше дело комментировать заявления господина Коломойского, - сказал Песков на просьбу оценить предложение украинского бизнесмена Киеву объявить дефолт по внешнему долгу или отказаться от программы помощи МВФ. - Это внутриукраинская дискуссия, которую мы не можем и не хотим комментировать".

"В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя", - продолжил представитель Кремля. На вопрос о долговых обязательствах Киева перед Москвой он сказал так: "Существуют долговые обязательства, пока мы из этого исходим".

Напомним, что Украина должна России три миллиона долларов.

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