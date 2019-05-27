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27.05.2019 / 22:08
Коллекция

Полихромия Ле Корбюзье: Rado выпустила часы в девяти новых оттенках

Фото: Предоставлено Rado
Фото: Предоставлено Rado

Rado представила новую коллекцию часов True Thinline из высокотехнологичной керамики, созданную в коллаборации с фондом швейцарского архитектора Ле Корбюзье и компанией Les Couleurs Suisse.

Модели выполнены в девяти оттенках оригинальной цветовой системы, которую Ле Корбюзье разработал на основе продуманного подбора пигментов. Речь идет об "Архитектурной полихромии". Сначала - в 1931 году - швейцарец придумал коллекцию из 43 пастельных оттенков. Спустя почти тридцать лет - в 1959 году - он добавил к ним еще 20 более динамичных красок. В итоге получилась палитра из 63 цветов, близких природным оттенкам и, благодаря этому, естественно гармоничных и хорошо сочетающихся друг с другом.

Новинки True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier произведены ограниченной серией в 999 экземпляров для каждого цвета. На задней крышке часов нанесена миниатюрная круговая схема "Архитектурной полихромии".

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