Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах

24-25 мая в учебных заведениях города прошли праздники Последнего звонка. Заместитель председателя городской думы города Калуги Сергей Павлов побывал на праздничных мероприятиях во всех образовательных учреждениях своего избирательного округа, а их четыре - школы № 2,7,11 и 17.

В прошлом году в этих школах по предложению депутата и при его непосредственном участии родилась новая традиция - каждый год выпускные классы будут высаживать на Аллее знаний у своих школ вечнозеленые туи по количеству выпускных классов. Так в этом году в школах № 2 и № 11 появилось по одному новому деревцу, а на Аллее знаний школы № 7 к двум деревьям, посаженным в прошлом году, добавилось три. Выпускники 17-й школы в этом году посадили две подаренные депутатом туи.

Почему именно туи? "Это очень красивые растения, они будут радовать своей зеленью в любое время года. Кроме того, учащиеся сами смогут без труда за ними ухаживать, ведь туи неприхотливы, не надо заниматься обрезкой и формированием кроны, т.е. уход за ними достаточно простой, - подчеркнул депутат. - Думаю, через 10-15 лет выпускникам будет интересно прогуляться с друзьями по этим аллеями и вспомнить свое школьное детство".

Сергей Павлов поблагодарил учителей и родителей, поздравил выпускников и пожелал им удачи на экзаменах.