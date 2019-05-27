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27.05.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Фото: iStock
Число погибших по вине пьяных водителей сократилось в начале 2019 года

"Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - передает РИА Новости решение судьи Никулинского суда столицы.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая: молодой человек за рулем Toyota Land Cruiser 200 попытался избежать проверки на алкоголь и сбил инспектора ГИБДД. Позже выяснилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавший сотрудник ГИБДД госпитализирован.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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