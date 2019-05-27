Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках

31 мая из-за проведения концерта американской рок-группы Bon Jovi в Лужниках изменится расписание работы канатной дороги. Станция "Лужники" будет открыта только на посадку пассажиров, выход будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба Московской канатной дороги.

Как пояснили "РГ" в компании, действовать ограничение будет с 16.00 до 23.00. Так, на станции "Воробьевы горы" можно будет купить билеты по маршруту "туда-обратно". А на станции "Лужники" кассы будут продавать билеты только на посадку в одну сторону.

Напомним, что Московская канатная дорога работает по понедельникам по дешевому тарифу с 16.00 до 22.00. Во вторник - четверг с 10.00 до 22.00, а с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 23.00. Стоимость билетов (в одну сторону) варьируется от 100 рублей в понедельник до 400 в выходные и праздничные дни.