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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памятник Калашникову открыт в подмосковной Коломне

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: представлено Российским военно-историческим обществом Фото: представлено Российским военно-историческим обществом
Фото: представлено Российским военно-историческим обществом

Памятник-бюст конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыт в подмосковной Коломне. Его открытие приурочено к 100-летию выдающегося оружейника, которое отмечается в 2019 году. Указ о праздновании юбилея Михаила Калашникова подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Памятник открыт в Коломне, поскольку деятельность Калашникова тесно связана с Центральным научно-исследовательским полигоном стрелкового и миномётного вооружения г.Коломны, где конструктор работал над прототипом своего легендарного автомата.

По мнению экспертов, автомат Калашникова стал лучшим образцом автоматического оружия в мире.

- То, что автомат Калашникова стал наиболее эффективным стрелковым оружием в ХХ века - его заслуга и успех военной промышленности нашей страны. - считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. - Мы вправе гордиться и Калашниковым, и тем, что его автомат знают во всем мире.

Справка "РГ"

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Рано начал трудиться, увлекался изучением различных механизмов, принципами работы техники, стрелковым оружием. Находясь в госпитале после ранения в начале Великой Отечественной войны, трудился над совершенствованием имеющегося на вооружении Красной Армии стрелкового оружия.

В 1947 году его автомат, названный автоматом Калашникова (АК), победил в конкурсе и был принят на вооружение.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Коломна Персона: Михаил Калашников
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