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27.05.2019,  
11:32
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Под Воронежем открыли памятник мальчику-саперу

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Воронежском райцентре Богучар открыли памятник 15-летнему школьнику Жене Седову, погибшему весной 1943 года при разминировании колхозных полей.

Фото: Coert van Breda at Dutch Wikipedia
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- Обелиск установлен в рамках Всероссийской поисковой экспедиции юных краеведов и следопытов "Улица младшего сына" и посвящен массовому подвигу подростков-добровольцев, в 1943-1947 годах разминировавших родную землю после освобождения Придонья от немецко-фашистских захватчиков, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

После того, как Красная армия прогнала немцев из Воронежской области, встала необходимость очистки полей от мин - война продолжалась, солдат надо было кормить. Кадровые военные ушли вместе с фронтом на запад и саперами стали местные мальчишки, прошедшие краткосрочные курсы. 28 мая Женя Седов обнаружил мину, поставленную на неизвлекаемость, успел предупредить товарищей, а сам погиб.

Спустя 76 лет Женя Седов был удостоен посмертной медали "Шагнувшие в бессмертие", учрежденной при участии Министерства обороны России. Из Воронежа на церемонию приехали родственники героя, юнармейцы встали в почетный караул. Военные богучарского гарнизона отдали воинские почести школьнику. Его подвиг увековечен и совершенно особым образом - одно из светил в создвездии Голубя названо именем Жени Седова. Сертификат о регистрации имени в международном каталоге небесных тел передан на хранение в местный краеведческий музей.

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