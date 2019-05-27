Новости

Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
На позициях Миус-фронта найдены "солнечные ружья" 15:17
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты "Родина" 15:15
Экс-главу пензенского минздрава взяли под домашний арест 15:14
В Башкирии 2-летний ребенок умер, отравившись таблетками 15:10
Renault променял Nissan на нового партнера 15:09
Следы аномальной внеземной органики впервые найдены на Земле 15:05
В Сальвадоре раскопали "Помпеи" доколумбовой цивилизации 15:04
Минпросвещения изучает влияние гаджетов на детей 15:00
Дмитрий Рогозин поздравил с успешным пуском ракеты со спутником "Глонасс-М" 14:59
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом 14:55
На Кипре создадут спецотдел полиции по поиску пропавших людей 14:54
Максакова: На меня давили украинские следователи 14:54
Пензенского чиновника уволят за езду в пьяном виде 14:47
Актер Джеймс Макэвой покончил с "Людьми Икс" 14:41
Все-таки кроссовер: первые фото Kia Xceed без камуфляжа 14:40
УАЗ добавил опций "Патриоту" 14:30
Игорь Акинфеев пожелал школьникам успехов на ЕГЭ-2019 14:28
Путин и Патриарх затрагивали тему храма в Екатеринбурге 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском лесу найден человеческий череп

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы найден человеческий череп.

СК проверит условия жизни ребенка, брошенного в московском ТЦ

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, на останки наткнулись в лесополосе. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти. По итогам доследственной проверки решится, есть ли основания уголовного дела.

Тем временем в одном из популярных интернет-пабликов появились данные, что череп принадлежит известной балерине. Женщина бесследно исчезла несколько лет назад. Чтобы подтвердить это, необходимо провести генетическое исследование.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
В России стартует основная волна ЕГЭ
Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией