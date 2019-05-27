В московском лесу найден человеческий череп

На востоке Москвы найден человеческий череп.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, на останки наткнулись в лесополосе. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти. По итогам доследственной проверки решится, есть ли основания уголовного дела.

Тем временем в одном из популярных интернет-пабликов появились данные, что череп принадлежит известной балерине. Женщина бесследно исчезла несколько лет назад. Чтобы подтвердить это, необходимо провести генетическое исследование.