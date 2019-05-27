В Подмосковье модернизируют 27 перекрестков

27 проблемных перекрестков в 13 городах Подмосковья будут перестроены в этом году. "На них ликвидируют заторы, в результате время стояния в пробках сократится в среднем на 30 минут", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, изменение дорожной ситуации почувствуют порядка 500 тысяч автомобилистов, регулярно проезжающих через эти перекрестки.

На модернизируемых перекрестках построят дополнительные поворотные и переходно-скоростные полосы, сделают заездные карманы и круговое движение. Последнее, говорит Гержик, способно на 70% снизить дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом.

Модернизацию проведут на следующих перекрестках:

Дзержинский: ул. Академика Жукова и Дзержинского шоссе; ул. Дзержинская и ул. Лесная.

Дмитров: ул. Профессиональная и ул. Оборонная; ул. Кольцо и ул. Внуковская; ул. Кольцо, ул. Подъячева и ул. Технологическая; Каменка - Рождествено - ММК к Хлебниково - Рогачево.

Егорьевск: ул. Горького и ул. Ленина; ул. Рязанская и ул. Советская.

Истра: Волоколамское шоссе и ул. Гражданская; ул. Ленина и Волоколамское шоссе; п.г.т. Снегири, Волоколамское шоссе и ул. Ленина; Волоколамское шоссе и ул. Босова; Волоколамское шоссе и ул. Гурьянова; Первомайский и Волоколамское шоссе.

Кашира: Иваньковское шоссе и ул. Стрелецкая.

Коломна: М-5 "Урал" - Коломна; М-5 "Урал" и ул. Пароходная.

Красногорск: "ММК - Павловская Слобода - Нахабино" и Волоколамское шоссе; Волоколамское шоссе и ул. Вилора Трифонова; ул. Народного Ополчения и ул. Ленина.

Луховицы: ул. Мира.

Можайск: ул. Мира и ул. 20 Января; Можайск - Клементьево - Руза и Тетерино - Мышкино - Поречье; ул. Коммунистическая и ул.1-я Железнодорожная.

Орехово-Зуево: ул. Дзержинского и ул. Совхозная.

Руза: ул. Федеративная и ул. Солнцева.

Солнечногорск: Обухово - Рахманово - Троицкое и Пятницкое шоссе.

Шаховская: ул. Базаева и ул. 1-я Советская.