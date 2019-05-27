Пензенского чиновника уволят за езду в пьяном виде

Начальник управления общественной безопасности Пензенской области Валерий Муругов будет уволен за то, что сел за руль в пьяном виде.

Об этом в понедельник на оперативном совещании сообщил глава региона Иван Белозерцев. В частности, он сказал, что у него нет претензий к работе чиновника, но находится на должности тот не сможет по этическим соображениям.

В отпуске Муругов позволил себе сесть за руль личного автомобиля в нетрезвом виде. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД. На него составили протокол, а позже суд вынес решение о лишении его водительских прав.

В правительстве Муругов отвечал за профилактику правонарушений и курировал деятельность мировых судей. В органах власти работал с 2013 года, в том числе отвечал за взаимодействия с правоохранительными органами и безопасность на дорогах.