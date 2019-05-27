Пострадавшим от падения крана пермякам выделили временное жилье

Пермякам, на чьи дома рухнул башенный кран, предоставили временное жилье. Об этом сообщили в администрации Перми.

Сейчас жителям трех домов, поврежденных упавшим башенным краном, перевозят в жилые помещения маневренного фонда. Администрация Перми предоставила для этого транспорт. Всего в домах, поврежденных краном, проживало 17 человек.

В результате ЧП пострадала женщина-машинист строительного крана. Она сейчас находится в больнице с различными травмами.

Напомним, что сегодня вечером, примерно в 19 часов по местному времени упал башенный кран на дома по улице Решетникова в Перми. Жертв при этом не было. Предполагается, что кран упал под сильным порывом ветра.