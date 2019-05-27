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27.05.2019 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе велосипедист сбил женщину с младенцем и скрылся

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе полицейские устанавливают личность велосипедиста, сбившего с ног женщину с трехмесячным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Инцидент произошел днем 26 мая в парке Кашкадан, когда в Уфе проходила акция "День тысячи велосипедистов". Подробности произошедшего в полиции не комментируют. Известно лишь, что велосипедист, наехав на женщину с младенцем, скрылся с места. Ребенок получил травмы и госпитализирован.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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