В Барнауле сгорел цех с семечками

В Барнауле пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в одном из производственных предприятий города. Цех по переработке семян подсолнечника выгорел полностью.

- Сообщение о возгорании в производственном цехе по улице Звездной поступило на пульт диспетчера службы пожаротушения города в 05:47 утра по местному времени, - отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Когда пожарные прибыли на место, здание горело открытым огнем, обрушилась кровля и было сильное задымление. В течение тридцати минут удалось полностью ликвидировать возгорание.

В результате пожара никто не пострадал, но цех внутри выгорел полностью, уничтожена кровля производственного строения на площади около 300 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарной и специальной техники и 25 человек личного состава противопожарной службы.

Как отметили в региональном управлении МЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.