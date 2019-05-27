В Красноярске семилетняя девочка упала в яму с золой

В Красноярске семилетняя девочка упала в яму с печной золой. Ребенка доставили в больницу с ожогами 90% тела, сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в Ленинском районе. 25 мая вечером двое детей играли в мяч неподалеку от ямы, куда жители частного сектора сбрасывали печную золу. Девочка, побежав за мячом, оступилась и упала. Взрослые, услышав ее крик, поспешили на помощь: ребенка вытащили и вызвали "скорую". Однако нескольких мгновений хватило, чтобы девочка получила обширные ожоги.

Следственные мероприятия продолжаются. СК интересует, на каком основании яма для золы была вырыта в общественном месте и почему она не была огорожена.