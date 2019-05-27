В Кузбассе главврач больницы присвоила 1,3 миллиона рублей

Мариинский городской суд признал бывшего главного врача центральной горбольницы виновной в присвоении казенных денег в особо крупном размере.

Занимая руководящую должность с 2013 по 2016 годы, подсудимая ежемесячно издавала приказы о выплате себе премий за расширенный объем работы, ряду своих заместителей и главному бухгалтеру. Эти деньги вместе с заработной платой перечислялись на банковские карты получателей. Между тем учредитель организации - комитет по управлению имуществом администрации Мариинского муниципального округа - никаких стимулирующих выплат перечисленным представителям лечебного учреждения не назначал и не согласовывал.

- В результате главврач нанесла больнице ущерб в размере почти 1,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону. - Противоправная деятельность была пресечена. Расследование уголовного дела, возбужденного по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) завершено. Фигурантке суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно с возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.