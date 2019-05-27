Деревня Усланка. В конце XVIII века тут было "124 жителя мужеска полу и 151 - женскаго", часовня православная и железоделательный завод. А в начале XIX века здесь можно было насчитать и 189 ящиков с книгами из Императорской публичной библиотеки. Зачем их сюда отправили?

Ценности эвакуировали в 1812-м из Петербурга, опасаясь нашествия наполеоновской армии. В Усланке все сберегли, библиотека в Петербурге открылась в 1814-м (указ о ее создании был подписан Екатериной II в этот день еще в 1795 году). Поэтому 27 мая - Всероссийский день библиотек.

Но почему именно Усланка стала местом, куда решили отправить ценности из столицы? Сюда ведь прибыл караван из 12 судов - информацию об этом в "Олонецких губернских ведомостях" нашел краевед из Подпорожья Петр Васильев.

- Дело в том, что еще в петровские времена в районе Усланки основали железоделательный завод, к началу XIX века тут было несколько строений, в которых можно было разместить большое количество вещей на хранение, - объяснил Васильев корреспонденту "Родины".

По словам краеведа, вместе с караваном в деревню на берегу реки Свирь прибыли, в том числе, мастера Петербургского монетного двора Его Императорского Величества.

- Что интересно: год эти мастера прожили в Усланке, а в Петербург возвращались не только с сохраненными ценностями, но и с женами. Многие мастеровые нашли себе здесь невест и женились. Записи об этом найдены в метрических книгах, - рассказал Петр Васильев.

Теперь найти себе невесту в Усланке сложнее - постоянного населения тут нет, это дачная деревня, куда приезжают на лето. О железоделательном заводе тоже мало что напоминает.

В Усланке бывали и Петр I, и Николай I. А железо, которое выделывали здесь, получало высшие награды на выставке в Париже. Кроме этого, село в XIX веке прославилось... раками.

- Да, их тут специально выращивали, - говорит Васильев. - Было что-то вроде питомника. Потом деликатесным мясом кормили царствующих особ и свиту. А они часто путешествовали по Свири - это же путь на Онегу и дальше в Петрозаводск.

Ценности направляли сюда и потому, что местоположение удачное. Отсюда в случае опасности можно было направлять караваны дальше по рекам - в глухие карельские леса.

Но уже в конце XIX века в эти места стали направлять политических заключенных, а в ХХ-м - узников концлагерей (здесь находился так называемый СвирьЛАГ). Во время Великой Отечественной Усланку оккупировали финны...

Об этих местах знают немногие. И туристов здесь тоже мало, хотя одна только Усланка связана с несколькими эпохами в истории России. Но в России, как известно, к истории не всегда относятся с уважением.

Например, единственную цветную фотографию храма Зосимы и Савватия Соловецких, поставленного в Усланке в 1885 году, сделал Сергей Прокудин-Горский - во время своей экспедиции в начале ХХ века. Храм пережил революцию и Великую Отечественную, но сгорел в 1950-м.

И прокудинские фотографии мы увидели только в начале XXI века - они сохранились в Библиотеке Конгресса США, куда их продали потомки Сергея Прокудина-Горского, эмигрировавшего из России после революции. Из оставленных в России цветных пластин, как говорит в своем фильме "Цвет нации" Леонид Парфенов, не осталось ни одной...