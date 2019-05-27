В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры

Следственный комитет Карелии начал проверку избиения депутатом Медвежьегорского городского совета работника дома культуры.

Эту информацию "РГ" подтвердили в ведомстве. Основанием для проверки стало появившееся в соцсети видео, на котором один мужчина ударяет кулаком в висок другого.

Жители Медвежьегорска сразу же узнали участников данного ЧП - местного депутата и сотрудника городского дома культуры.

В Следкоме Карелии выясняют причину избиения и обещают после проверки принять процессуальное решение.