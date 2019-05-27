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27.05.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На позициях Миус-фронта найдены "солнечные ружья"

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области поисковики обнаружили большое количество стрелкового огнестрельного, которым в 1941-1943 годах были вооружены части Красной Армии. В сопредельных окопах найдено военное снаряжение солдат и офицеров вермахта.

Фото: РИА/Владимир Гальперин
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Волонтеры поискового объединения "Миус-фронт" извлекли из земли проржавевшие коробки скорострельных винтовок СВТ, автомат ППШ и легкого пулемета Дегтярева. Находки получили название "солнечные ружья".

"Солнечные - это потому, что, когда мы наткнулись на место сражения, то вдруг из-за туч выглянуло солнце", - объяснили в поисковом объединении.

В другом окопе, кроме пулеметных гильз найдены фляжки германских солдат и бинокль немецкого офицера в хорошем состоянии. Несмотря на ожесточенные бои и десятки лет, проведенных в земле, находки оказались в хорошем состоянии.

Справка "РГ"

Миус-фронт - оборонительный рубеж немецко-фашистских войск на юго-западе Ростовской области. В 1942-1943 годах на этой территории шли ожесточенные бои. Плотность дотов, дзотов и других оборонительных сооружений доходила до 20-30 единиц на квадратный километр. Штурм немецко-фашистских укреплений Миус-фронта советскими войсками затянулся на несколько месяцев.

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