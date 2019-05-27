В Ростовской области осудили девять наркоторговцев

В судах Ростовской области за наркоторговлю осудили девять жителей региона и их сообщников из Краснодарского края, входивших в одну преступную группу. Всего было задержано десять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ на транспорте по СКФО.

Преступная организация имела разветвленную сеть, сотрудникам правоохранительных органов известно о не менее чем четырех ячейках, которые в нее входили.

Цепочка доставки и сбыта наркотиков была четко отлажена. Известно, что банда действовала с августа 2015 по январь 2018 года. У ее членов изъято более десяти килограмм наркотических веществ.

Следствие располагает данными, что распространители смертельного зелья получили прибыль на общую сумму около 40 миллионов рублей. Подозреваемым были предъявлены обвинения за участие в преступном сообществе и незаконное производство и сбыт психотропных веществ. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от девяти до 15 лет.