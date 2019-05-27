На Урале нашли тело подростка, спасшего тонущих детей

В ходе поисковой операции в акватории затопленного карьера "Шахты 201" в Копейском городском округе Челябинской области спасатели обнаружили тело подростка, который утонул, спасая своих друзей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, трагедия произошла во второй половине дня 24 мая. Группа ребят в возрасте от 10 до 15 лет приехала на водоем около поселка Бажово, чтобы поиграть. В какой-то момент грунт обрывистого берега обвалился, и несколько ребят оказались в холодной воде. Вместе с ними сорвался 13-летний мальчик, который начал помогать выбраться из воды ребятам помладше. Ему удалось спасти троих подростков, однако сам выплыть он не смог.

Поиски мальчика велись несколько дней. Относительно небольшая площадь водоема (250 на 300 метров) осложняла операцию тем, что ранее здесь располагались угольные выработки, и глубина местами достигает нескольких десятков метров. На месте работала группировка из 83 человек и 10 единиц техники. Было совершено порядка 20 погружений, обследована площадь более 3,1 тысячи квадратных метров. В ведомстве отметили, что операция проходила в условиях повышенного риска для спасателей.

Сегодня на глубине 32 метров тело мальчика было найдено. Сейчас на месте ЧП работают психологи и следователи. По факту гибели несовершеннолетнего региональное управление СК проводит доследственную проверку.