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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале нашли тело подростка, спасшего тонущих детей

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В ходе поисковой операции в акватории затопленного карьера "Шахты 201" в Копейском городском округе Челябинской области спасатели обнаружили тело подростка, который утонул, спасая своих друзей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, трагедия произошла во второй половине дня 24 мая. Группа ребят в возрасте от 10 до 15 лет приехала на водоем около поселка Бажово, чтобы поиграть. В какой-то момент грунт обрывистого берега обвалился, и несколько ребят оказались в холодной воде. Вместе с ними сорвался 13-летний мальчик, который начал помогать выбраться из воды ребятам помладше. Ему удалось спасти троих подростков, однако сам выплыть он не смог.

В Хабаровске ребенок утонул в реке, выпав из лодки

Поиски мальчика велись несколько дней. Относительно небольшая площадь водоема (250 на 300 метров) осложняла операцию тем, что ранее здесь располагались угольные выработки, и глубина местами достигает нескольких десятков метров. На месте работала группировка из 83 человек и 10 единиц техники. Было совершено порядка 20 погружений, обследована площадь более 3,1 тысячи квадратных метров. В ведомстве отметили, что операция проходила в условиях повышенного риска для спасателей.

Сегодня на глубине 32 метров тело мальчика было найдено. Сейчас на месте ЧП работают психологи и следователи. По факту гибели несовершеннолетнего региональное управление СК проводит доследственную проверку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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