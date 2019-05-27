Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
27 мая 2019 г. 17:24
"Родина"

136 имен русских воинов увековечили в Швеции

Фото: Генконсульство России в Гетеборге
Фото: Генконсульство России в Гетеборге

На острове Висингсё 25 мая состоялись литургия и торжественное открытие памятника погибшим русским военнопленным времен Русско-шведской (Северной) войны.

Русское кладбище (Rysskyrkogården) стало последним пристанищем для русских солдат, скончавшихся на острове. Триста лет спустя благодаря стараниям российских и шведских историков и усилиям русско-шведской ассоциации "Дружба Смоланд", на плитах проявились имена 136 русских людей. Всего в период Северной войны на Висингсё находились под стражей не менее двух тысяч военнопленных из России.

Среди тех, кто сейчас живет на острове, есть и потомки русских военнопленных. / Генконсульство России в Гетеборге

В церемонии участвовали Посол России в Швеции Виктор Иванович Татаринцев, Генеральный консул России в Гётеборге Анастасия Федорова, благочинный приходов Московского патриархата в Швеции протоиерей Виктор Лютик, настоятель Сергиевского прихода в Стокгольме протоиерей Виталий Бабушин, представители общественных организаций - шведы и наши соотечественники.

Памятник открыт на пожертвования, сбор которых со всех уголков Швеции осуществляли Русско-шведская культурная ассоциация "Дружба Смоланд" и благочиние приходов Московского Патриархата в Швеции.

Следуюший шаг - сбор пожертвований для возведения здесь часовни. / Генконсульство России в Гетеборге



 

Темы дня:
#память
В Северной Корее открыт монумент в честь подвига советских летчиков
09.05.2019 Праздники

В Северной Корее открыт монумент в честь подвига советских летчиков

Наши соотечественники отмечают День Победы и за границей. В КНДР всегда с большим уважением относились к одному из главных праздников нашей страны, и в этом году мероприятие стало особенным

Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе
09.05.2019 История

Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе

Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло не только на земле, но и в небе. Истребители "Як" с портретами героев войны на фюзеляжах пролетели в едином строю в небе над Сургутом

Героев войны увековечат в проекте "Дорога памяти"
09.05.2019 История

Героев войны увековечат в проекте "Дорога памяти"

Фотографии героев войны станут частью мультимедийной галереи филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ "Дорога памяти". Снимки родственников, воевавших на фронте или работавших в годы войны в тылу, может увековечить каждый желающий

#XVIII век
#русская армия
Как бывший Семеновский полк метался от красных к белым и обратно
15.05.2019 Научная библиотека

"Семеновцы - это честные белогвардейцы"

Семеновский полк являлся одним из старейших в русской армии. После революции 1905-1907 гг. полк имел репутацию самого преданного монархии. Однако парадоксальным образом именно он, в отличие от всей остальной гвардии, не был распущен после Октябрьской революции и продолжал нести службу при новых властях

Многие поколения украинцев почитали за честь служить в русской армии
02.04.2019 Дискуссии

Призыв державы

В 1638-1652 годах те из украинских казаков, кто не пожелал жить под властью польского короля-католика, переселились в Россию - на земли, получившие с тех пор название Слободской Украины. В 1654-м подданными России стали и жители Гетманщины. С тех пор и началась служба украинцев в русской армии

"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка
01.02.2019 Cудьбы

Подпоручик Михаил Гринцевич: Закончил поход в Берлине. В 1941 году...

В Государственном военно-историческом архиве сохранилась поденная "Хроника полковой жизни" Кексгольмского полка с 1905 по 1910 год. В ней упоминаются абсолютно все, даже самые мелкие события и происшествия, но нет ни строчки о беспрецедентной фотосъемке. "Родина" попыталась выяснить, почему?