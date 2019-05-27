На острове Висингсё 25 мая состоялись литургия и торжественное открытие памятника погибшим русским военнопленным времен Русско-шведской (Северной) войны.

Русское кладбище (Rysskyrkogården) стало последним пристанищем для русских солдат, скончавшихся на острове. Триста лет спустя благодаря стараниям российских и шведских историков и усилиям русско-шведской ассоциации "Дружба Смоланд", на плитах проявились имена 136 русских людей. Всего в период Северной войны на Висингсё находились под стражей не менее двух тысяч военнопленных из России.

В церемонии участвовали Посол России в Швеции Виктор Иванович Татаринцев, Генеральный консул России в Гётеборге Анастасия Федорова, благочинный приходов Московского патриархата в Швеции протоиерей Виктор Лютик, настоятель Сергиевского прихода в Стокгольме протоиерей Виталий Бабушин, представители общественных организаций - шведы и наши соотечественники.

Памятник открыт на пожертвования, сбор которых со всех уголков Швеции осуществляли Русско-шведская культурная ассоциация "Дружба Смоланд" и благочиние приходов Московского Патриархата в Швеции.









