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27.05.2019 20:17
Рубрика: Русское оружие

"Макаров" идет в запас

Росгвардия вооружит свои подразделения пистолетом Лебедева
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Новейшие ручные пулеметы РПК-16, модернизированные пистолеты Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2, а также дистанционно управляемые боевые модули могут поступить на вооружение Росгвардии по итогам испытаний.
"Росгвардия" тестирует новейшие образцы оружия, которые заменят армейскую "классику". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС "Росгвардия" тестирует новейшие образцы оружия, которые заменят армейскую "классику". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
"Росгвардия" тестирует новейшие образцы оружия, которые заменят армейскую "классику". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Новейшие ручные пулеметы РПК-16, которые сейчас проходят апробацию в "Росгвардии", по отзывам экспертов ничем не уступают, а в чем-то даже и превосходят мировые аналоги.

За счет применения новейших материалов весит оружие всего 4,5 кг. Под пулемет разработано два вида магазинов. Штатный - на 45 патронов и барабанный емкостью 95 патронов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Калибр оружия остался прежним - 5,45, а скорострельность составила 700 выстрелов в минуту. РПК-16 необходим для спецподразделений Росгвардии, которые выполняют задачи по нейтрализации бандформирований и задержанию террористов.

Как рассказал руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков, достоинствами нового оружия также являются хорошая эргономика, повышенная кучность стрельбы, а также удачные сошки, которые не соскальзывают с любых поверхностей. В случае успешного тестирования этими пулеметами планируется заменить стоящие сейчас на вооружении Росгвардии ручные пулеметы РПК-74.

Интерес росгвардейцев вызывает еще одна разработка "Калашникова" - модернизированные пистолеты Лебедева - МПЛ, которые являются глубокой доработкой пистолета ПЛ-15. Это легкое и компактное оружие с магазином на 15 патронов. От армейского "дедушки" - пистолета Макарова - он отличается эргономичной рукояткой, точностью и кучностью стрельбы навскидку и возможностью ведения скоростной стрельбы.

Новые пулеметы необходимы для спецподразделений Росгвардии, выполняющих задачи по нейтрализации бандформирований и задержанию террористов

"Это очень интересное оружие, и мы его рассматриваем для применения в Росгвардии", - сказал Беззубиков.

В случае положительных результатов испытаний этот пистолет сможет заменить в Росгвардии практически вечный ПМ, который находится на вооружении с 1951 года.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Также на научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" "УАЗ" представил на выставке свою линейку автомобилей для спецназа "Есаул", изготовленных на базе внедорожников "Патриот". Здесь были продемонстрированы машины как со скрытым бронированием, так и пикапы с пулеметами. Неподалеку "греются на солнышке" бронеавтомобили "Патруль". Росгвардия намерена оснастить эти броневики дистанционно управляемым боевым модулем.

Отвечая на вопрос "РГ", Алексей Беззубиков рассказал, что "на выставке мы увидели модуль производства Завода им. Дегтярева из Коврова. Мы их будем устанавливать на автомобили "Патруль", - сказал он.

В открытии выставки приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Русское оружие Вооружение России Правительство Росгвардия Оружие XXI века
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