Технопарки и промкомплексы: как Москва стимулирует производство

Москва сегодня - крупнейший промышленно-производственный центр России, демонстрирующий стабильный рост на протяжении последних четырех лет. Сейчас в столице действует 650 крупных и средних промышленных предприятий. Среди них и те, которые имеют особый статус, - несколько десятков промкомплексов и технопарков. В общей сложности в этой сфере работает 628 тысяч человек.

Правительство Москвы стимулирует развитие инновационных производств, предоставляя им налоговые льготы, сниженные арендные ставки, различные субсидии и льготное кредитование. Все это позволяет предприятиям вкладывать сэкономленные средства в расширение производственных мощностей и покупку высокотехнологичного оборудования.

О том, кто может претендовать на статус промкомплекса, и какие налоговые льготы предоставляет город, смотрите в ролике Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.