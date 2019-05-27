УАЗ добавил опций "Патриоту"

УАЗ объявил о том, что опциональное оснащение "Патриота" стало богаче. Ранее пакет, который теперь получили внедорожники, был доступен только в спецверсии Life Style. Начиная с июня эти опции можно будет заказать и для более бюджетных комплектаций автомобиля.

Как уточнили на автозаводе, в версиях "Классик" и "Оптимум" "Патриот" можно дооснастить аудиосистемой с четырьмя динамиками и поддержкой формата MP3 (она доступна за 10 900 рублей). Также на автомобиль за доплату в 4 490 рублей установят пластиковый кожух запасного колеса с надписью Patriot.

За 6 900 рублей комплектацию "Классик" можно дополнить системой парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением. Этот же набор для версии "Оптимум" с дополнительными сонарами в переднем бампере будет стоить 10 900 рублей.

Кроме того, покупателям ульяновских внедорожников стал доступен пакет "Безопасная парковка". Он включает камеру заднего вида и предлагается исключительно в сочетании с пакетом "Мультимедиа". За эту опцию придется доплатить 9 900 рублей (для версии "Классик") и 14 900 рублей ("Оптимум").

Для всех комплектаций "Патриота" можно заказать легкосплавные колеса "Футбол" (их размер - 235/70 R16). Прежде они также по умолчанию были доступны только для версии Life Style. Стоимость опции - 22 900 рублей для "Классика" и "Оптимума" и 49 00 рублей для "Престижа". Комплектация "Максимум" оснащается дисками "Футбол" без доплаты.

Недавно УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше": следующее обновление коснется трансмиссии внедорожника. Также на предприятии рассказали, почему автомобиль не может завязнуть в песках.