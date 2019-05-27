В Кремле напомнили об эффективности Медведчука

В Кремле выразили сожаление, что Виктор Медведчук не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.

"Здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован в последние годы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области", - напомнил он.

"Мы не знаем пока, кто будет номинирован новым руководством Украины на его место", - заметил Песков. "Пока Москва не знает, с кем можно контактировать по этому вопросу", - также сказал он.