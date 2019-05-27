Дом Vacheron Constantin - первая часовая мануфактура, обратившаяся к использованию инновационной и дорогостоящей блокчейн-технологии для подтверждения подлинности часов.

Это одна из старейших в мире часовых мануфактур: она основана в 1755 году и не прерывает свою деятельность уже более 260 лет. Дом создает часы с уникальными техническими и эстетическими особенностями, и делает это на высочайшем уровне мастерства. Однако Vacheron Constantin - мануфактура не консервативная: кроме сохранения наследия, передачи навыков и многолетнего опыта от мастера к мастеру, она применяет новейшие технологии и старается предвосхитить ожидания и потребности клиентов.

На конференции Viva Technology 2019 в Париже было объявлено о том, что в целях борьбы с контрафактами, чтобы предоставить владельцам гарантию подлинности часов на протяжении всего их существования, Vacheron Constantin внедряет процесс сертификации на базе блокчейн-технологии. Это позволит избежать легкоуязвимой для подделки бумажной формы подтверждения подлинности. Новая технология дает возможность создать не поддающийся фальсификации цифровой сертификат, сопровождающий часы на протяжении всего их жизненного цикла, даже в случае неоднократной смены владельцев этих часов. Каждому уникальному изделию присваивается неотъемлемый номер, который гарантирует защищенность данных, касающихся права собственности, а также ценности, происхождения и подлинности.

Vacheron Constantin опробует новую технологию на часах своей коллекции Les Collectionneurs. Это винтажные модели, выпущенные на протяжении XX века, которые отыскивают и выбирают специалисты по наследию дома. Эти часы становятся доступны для коллекционеров на специализированных мероприятиях, организуемых в бутиках Vacheron Constantin по всему миру. Теперь это предложение будет дополнено - помимо печатного сертификата - новым защищенным цифровым сертификатом, гарантирующим подлинность часов в надежной и неизменной форме. Сертификат на основе блокчейн-технологии позволит Дому Vacheron Constantin включить в него и другие элементы - например, историю изделия, наряду с информацией о коллекции и о доме.