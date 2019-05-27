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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала о модной диете, вызывающей подагру

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Низкоуглеводный режим питания, предполагающий максимальное ограничение в углеводах и употребление большого количества белковой пищи, опасен развитием заболеваний органов пищеварения, выделения, а также сердца и сосудов.

Фото: depositphotos.com
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- Камнеобразование - одно из осложнений высокобелковой диеты. Кроме того, такая диета богата пуриновыми основаниями. Они не только провоцируют образования камней, но и могут стать причиной повышения уровня мочевой кислоты и развития подагры, - пояснила aif.ru старший научный сотрудники клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи врач-диетолог Юлия Чехонина.

Кроме того, как ранее выяснили исследователи из Американского колледжа кардиологии, поклонники низкоуглеводных диет рискуют заработать мерцательную аритмию - то есть, нарушение сердечного ритма.

Как отметила Юлия Чехонина, следование диетам большая ошибка, так как они не учат главному - правильно питаться. Рацион заботящегося о своем здоровье человека должен быть, прежде всего, сбалансированным и разнообразным.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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