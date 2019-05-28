Боевой опыт: танку Т-72 "Урал" в Ливии добавили огневой мощи

Стороны, вовлеченные в ливийскую гражданскую войну, стараются самостоятельно доработать имеющиеся в их распоряжении образцы военной техники, оставшиеся от армии прежнего режима.

#Libya- photos of redeployment of Hitin Bn. of the Central Military Region, including of a T-72 and yet another EE-9 Cascavel Turret Technical pic.twitter.com/je4pvf7lZB — Oded Berkowitz (@Oded121351) 27 мая 2019 г.

Так, в Сети появилась фотография Т-72, перевозимого на большегрузном трале. Боевая машина относится к одной из самых первых версий – "Урал", на котором еще используется оптический прицел – дальномер ТПД-2-49. Для усиления огневой мощи экипаж установил на маске 125-мм орудия крупнокалиберный пулемет. По всей видимости, речь идет о советском 12,7-мм НСВТ "Утес" или его зарубежных аналогах.

Эту самодельную установку оборудовали дополнительным защитным щитком и электроспуском. У наводчика машины расширились возможности поражения обнаруженных целей, а у командира танка, который обычно применяет открытую пулеметную установку, теперь нет теперь необходимости высовывать из люка, подставляясь под пули и осколки.

Такие пулеметные установки уже давно применяют на израильских танках. Практиковали подобное и американцы на своих Abrams.

В ходе конфликта в Сирии на одном из Т-90А правительственных войск на стволе орудия крепился американский Browning M2. Эта машина воевала в феврале 2016 года в районе Алеппо.