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28.05.2019,  
13:11
Текст:  Алексей Брусилов

Боевой опыт: танку Т-72 "Урал" в Ливии добавили огневой мощи

Стороны, вовлеченные в ливийскую гражданскую войну, стараются самостоятельно доработать имеющиеся в их распоряжении образцы военной техники, оставшиеся от армии прежнего режима.

Так, в Сети появилась фотография Т-72, перевозимого на большегрузном трале. Боевая машина относится к одной из самых первых версий – "Урал", на котором еще используется оптический прицел – дальномер ТПД-2-49. Для усиления огневой мощи экипаж установил на маске 125-мм орудия крупнокалиберный пулемет. По всей видимости, речь идет о советском 12,7-мм НСВТ "Утес" или его зарубежных аналогах.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
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Эту самодельную установку оборудовали дополнительным защитным щитком и электроспуском. У наводчика машины расширились возможности поражения обнаруженных целей, а у командира танка, который обычно применяет открытую пулеметную установку, теперь нет теперь необходимости высовывать из люка, подставляясь под пули и осколки.

Такие пулеметные установки уже давно применяют на израильских танках. Практиковали подобное и американцы на своих Abrams.

В ходе конфликта в Сирии на одном из Т-90А правительственных войск на стволе орудия крепился американский Browning M2. Эта машина воевала в феврале 2016 года в районе Алеппо.

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