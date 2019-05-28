Ка-52 "Аллигатор" модернизируют с учетом сирийского опыта

Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии. Работы над новой моделью винтокрылой машины планируется закончить к 2022 году.

"Идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52", - заявил РИА Новости заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Обновленный Ка-52М получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. По требованию военных будет усилено бронирование машины. Боевая эксплуатация "Аллигатора" выявила потребность унификации средств поражения с вертолетом Ми-28НМ "Ночной охотник", Ми-24П, Ми-35М и Ми-8АМТШ "Терминатор".

Кроме того, война в Сирии показала, что российским вертолетам нужны новые дальнобойные ракеты. Они позволят уничтожать цели, не входя в зону поражения переносных зенитных комплексов и орудий ПВО. Отметим, что недавно концерн "Техмаш" выпустил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации.

Кстати

До 2022 года Воздушно-космические силы РФ получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Первые восемь машин поступят в строевые части до конца нынешнего года.