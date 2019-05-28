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28.05.2019 14:20
Рубрика: В мире

Консульство РФ в Китае: Мы запросили критерии проверки телефонов на границе

Текст: Алексей Чуриков
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило китайской стороне официальный запрос с просьбой прояснить правила проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что ранее появилась информация о том, что китайские власти санкционировали выборочные проверки содержимого смартфонов при въезде в Китай через Гуанчжоу. Сообщается, что интерес в первую очередь представляет содержимое распространенных в мире и КНР мессенджеров, переписка по электронной почте, а также фотографии и другие содержащиеся в памяти телефонов данные. Отмечается, что в случае обнаружения компрометирующей информации, китайские компетентные органы оставляют за собой право запретить въезд на территорию страны.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
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"Мы направили китайцам развернутую ноту, где попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться", - сказал Колышкин. "Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено", - приводит ТАСС слова атташе генконсульства Григория Колышкина.

Дипломат в комментарии агентству также уточнил, что в генконсульство начали поступать обращения российских граждан с жалобой на то, что "на границе проверяют телефоны". "В частности, был случай, когда человек ехал сюда по бизнес-визе на работу, а как вы знаете, это запрещено. Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать, и в связи с этим попросила его вернуться обратно. Это происходило не раз, поэтому мы решили сделать такое информсообщение", - отметил Колышкин.

Фото: iStock
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Собеседник агентства также подчеркнул, что генконсульство находится на связи с китайской стороной. "Китайцы ноту получили, мы ждем ответа. Как только мы получим бумагу от китайской стороны, мы сможем ориентировать наших граждан о введении новых мер или их отсутствии при прохождении границы в Китае", - заявил Колышкин.

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