Консульство РФ в Китае: Мы запросили критерии проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило китайской стороне официальный запрос с просьбой прояснить правила проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении границы КНР.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что китайские власти санкционировали выборочные проверки содержимого смартфонов при въезде в Китай через Гуанчжоу. Сообщается, что интерес в первую очередь представляет содержимое распространенных в мире и КНР мессенджеров, переписка по электронной почте, а также фотографии и другие содержащиеся в памяти телефонов данные. Отмечается, что в случае обнаружения компрометирующей информации, китайские компетентные органы оставляют за собой право запретить въезд на территорию страны.

"Мы направили китайцам развернутую ноту, где попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться", - сказал Колышкин. "Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено", - приводит ТАСС слова атташе генконсульства Григория Колышкина.

Дипломат в комментарии агентству также уточнил, что в генконсульство начали поступать обращения российских граждан с жалобой на то, что "на границе проверяют телефоны". "В частности, был случай, когда человек ехал сюда по бизнес-визе на работу, а как вы знаете, это запрещено. Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать, и в связи с этим попросила его вернуться обратно. Это происходило не раз, поэтому мы решили сделать такое информсообщение", - отметил Колышкин.

Собеседник агентства также подчеркнул, что генконсульство находится на связи с китайской стороной. "Китайцы ноту получили, мы ждем ответа. Как только мы получим бумагу от китайской стороны, мы сможем ориентировать наших граждан о введении новых мер или их отсутствии при прохождении границы в Китае", - заявил Колышкин.