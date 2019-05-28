Леонид Якубович признался, что не смотрел ни одного "Поля чудес"

73-летний советский, российский телеведущий и актер, продюсер и писатель Леонид Якубович признался, что за те без малого тридцать лет, что выходит капитал-шоу "Поле чудес", не видел ни одного выпуска программы. И вообще не понимает, почему она до сих пор существует.

Интервью Якубович дал передаче "Абонент доступен" на радио Baltkom. Видеоверсия 45-минутного разговора размещена на официальном YouTube-канале передачи.

"Я не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я не понимаю - ни капельки не шучу", - заверил аудиторию Леонид Аркадьевич. В то же время признавшись, что каждый раз, как слышна команда "Мотор!", испытывает удовольствие. И все - из-за царящей в студии оживленной атмосферы. Которая телезрителям недоступна, ведь в эфир идет только "выжимка", основная часть программы - по схеме "вопрос / ответ". Тогда как "душа" передачи, практически весь ее закадровый юмор, смех зрителей - все это вырезается при монтаже. Что, конечно, страшно грустно - уходит настроение.

Кроме того, ответил Леонид Аркадьевич и на не относящиеся к "Полю чудес" вопросы: о своей литературной деятельности, Боге и вере, о своем серьезном увлечении авиацией.

"Поле чудес" выходит с 1990 года. Это российская адаптация американского шоу "Колесо фортуны". Первым его ведущим был Владислав Листьев (на личности которого Якубович в своем интервью также остановился). Леонид Якубович дебютировал в качестве ведущего 22 ноября 1991-го.

Как актер начал сниматься в восьмидесятые - с комедийной мелодрамы с Гундаревой "Однажды двадцать лет спустя". Среди других ролей - работа в "Ералаше", фильмах "Жених из Майами", "Крестоносец", "Три дня в Одессе", "Московские каникулы", камео во втором "Брате".