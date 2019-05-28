Минобороны в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, модернизация вертолета прямо связана с опытом его боевого применения в Сирии. Ка-52М получит новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится его защищенность, увеличится дальность применения авиационных средств поражения.

Как известно, сейчас выполняется длительный госконтракт на поставку в войска разведывательно-ударных Ка-52 "Аллигатор". Замминистра обороны уточнил, что до 2022 года ожидается поставка еще тридцати машин этого типа, в том числе восемь вертолетов до конца текущего года.

В Сирии Ка-52 показал себя с наилучшей стороны. Его отличительная особенность в том, что помимо мощного вооружения вертолет насыщен самой современной радиоэлектроникой и оптико-электронными системами, позволяющими летать и применять оружие в любое время суток. Не случайно Ка-52 активно привлекается для воздушной поддержки действий сил специального назначения и ведения самостоятельной разведки районов, где базируются боевики.

Ка-52 - вертолет соосной схемы, что дает ему ряд преимуществ перед машинами классической схемы с несущим и компенсирующим хвостовым винтом. Это и повышенная скороподъемность, и устойчивое висение на большой высоте, и безопасная посадка при сильном боковом ветре. 30 мм пушка Ка-52 размещена точно по центру тяжести вертолета, практически не подвержена вибрации при полете, что обеспечивает снайперскую точность стрельбы, с которой не может сравниться ни один отечественный и тем более зарубежный боевой вертолет.

Сильной стороной "Аллигатора" стало то, что он оснащается бортовым комплексом обороны Л-370 "Витебск".

Комплекс обеспечивает гарантированную защиту от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения.